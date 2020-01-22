По новому трудовому кодексу нельзя будет уволить работника без объяснения причин

Министр экономики Тимофей Милованов пояснил, что в новом законопроекте «О труде» идет речь о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Милованов также подчеркнул, что сейчас, по действующему законодательству есть 10 причин для увольнения работника, при этом никакой материальной компенсации для работников там не предусмотрено.

«Выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях. По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко освобождает работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация (одна из причин для увольнения по Кодексу — Ред.) стала универсальным механизмом для массовых сокращений», — объясняет министр.

По словам Милованова, в статье 35 проекту закона «О труде» идет речь о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

«Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений.

В законопроекте „О труде“ предлагаем сделать материальную компенсацию обязательным, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата», — подчеркивает Милованов.

Министр привел статью законопроекта, в которой предусматриваются сроки уведомления об увольнении, которые могут быть заменены денежной компенсацией.

Напомним, 27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, который, по словам премьер-министра Алексея Гончарука предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.