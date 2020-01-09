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Минэкономики назвало основные нормы нового Трудового кодекса

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Минэкономики назвало основные нормы нового Трудового кодекса

Новый законопроект о труде, который фактический является Трудовым кодексом, предлагает несколько изменений, в том числе в части компенсаций увольняемым работникам. Об этом в своем Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Расторжение трудового договора
Новый Трудовой кодекс, как и нынешний, позволяет расторгнуть трудовой договор за две недели до ухода. Однако, помимо письменного уведомления разрешается предупреждать электронными средствами связи — по электронной почте, в мессенджере и т.д.

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Причины досрочного увольнения пропишут в договоре
Нынешний закон предусматривает список причин, по которым работник может уволиться раньше, чем через две неделе, однако данный перечень неполный и морально устарел. Новый проект предлагает прописать такие причины в трудовом договоре на основе переговоров между работодателем и работником.

Компенсации за невыполнение трудового договора
Работник по-прежнему сможет в любое время расторгнуть трудовой договор, если его условия не выполняются. Однако теперь работник должен будет письменно предоставить причины, а работодатель выплатит компенсацию в размере 50 дневных зарплат.

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Ограничения для топ-менеджмента
По соглашению сторон право увольнения за две недели будет ограничено для топ-менеджмента. Внезапное увольнение руководства может уничтожить компанию. Стороны смогут обсудить детали и компенсацию при найме на работу, и зафиксировать это в трудовом соглашении.

Компенсации при увольнении
По новому законопроекту работодатель должен выплатить повышенную компенсацию работнику, если увольняет его по собственной инициативе. Работодатель должен будет предупредить об увольнении за два месяца, сможет заплатить двойную зарплату за этот период и уволить одним днем. То есть, фактически компенсация теперь гарантирована за 4 месяца.

При этом период предупреждения будет зависеть от срока работы. А компенсация может достигать и полугодовой зарплаты.

 

Трудовой кодекс, Тимофей Милованов
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