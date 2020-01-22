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Barrons и Bank of America: 10 направлений для инвестиций в 2020е

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Barrons и Bank of America: 10 направлений для инвестиций в 2020е

Группа аналитиков в области инвестирования Bank of America Merrill Lynch (BofAML) разработала план для инвестиций с учётом 10 так называемых «мегатрендов», таких как изменение глобализации и демографические тенденции.

В материале для клиентов аналитики описали новую парадигму предстоящего десятилетия, которая «изменит статус-кво». Отчасти это изменение вызвано рекордно низкими процентными ставками, что делает денежно-кредитную политику менее эффективной. Изменение фона может также привести к появлению новых экономических теорий, отступление глобализации и ускоренной геополитической гонке за технологическое превосходство. «Беспрецедентные успехи в инновациях» будут внедряться по мере роста и взаимодействия подключённых к сети устройств, что, в свою очередь, бросает вызов правительствам и создает проблемы конфиденциальности, даже если и создает экономическую ценность.

Ниже — описание 10 мегатрендов по мнению экономических аналитиков BofAML, и рекомендации по поводу того, как их можно использовать:

Отступление Глобализации

Рынки реагируют на перспективы заключения нового торгового соглашения между США и Китаем, в надежде, что две страны могут заключить своего рода пакт.

Но команда BofAML предсказывает, что свободное перемещение товаров, капитала и рабочей силы в течение следующего десятилетия столкнётся с ограничениями. Мировая торговля в минувшем году выросла всего на 2,5%, что ниже глобального роста валового внутреннего продукта — редкое событие за пределами рецессии. Двусторонние торговые баталии тормозят развитие многосторонних структур. Эти сдвиги позволяют предположить, что экономическая нестабильность в результате торговой напряженности может стать нормой.

Во что инвестировать: по мнению BofAML, наиболее перспективным для инвестиций представляются реальные активы, такие как товары, сельскохозяйственные угодья, драгоценные металлы и недвижимость, и финансовые активы, которые выиграли от трех десятилетий глобализации. Аналитики также предлагают вкладываться в аэрокосмические, оборонные, энергетические и водные ресурсы, а также инфраструктуру, поскольку национальная безопасность и экономический суверенитет будут оставаться в политике приоритетами.

На рынке ценных бумаг следует обращать внимание на акции с малой капитализацией и секторами циклической стоимости, а не на технологии и здравоохранение.

Рецессия

По мнению аналитиков, сегодняшний рынок облигаций и долг США в размере более 13 триллионов долларов, приносящий отрицательные ставки, представляют наибольшую уязвимость для рынков в 2020-х годах.

«Обращения денежно-кредитной политики в 2010-х годах привели к значительному росту цен на активы, но экономические выгоды достались владельцам капиталов, а не рабочим» — отмечается в письме — «в случае наступления следующей рецессии экономическая политика будет направлена на исправление эксцессов 2010-х годов, которые привели к широко распространенному неравенству в богатстве и финансовому инжинирингу». Это, вероятно, будет означать более высокие процентные ставки, более низкие доходы или то и другое сразу.

Во что инвестировать: золото и золотодобыча, монополии, такие как коммунальные предприятия, которые обладают ценовой властью, и 30-летние казначейские обязательства США. ГКО, реальные активы и низкорисковые банковские акции также могут стать инструментом хеджирования рисков. Между тем, компании, которые не имеют возможности политически хэджировать риски, могут столкнуться с уменьшением стоимости. Также хорошие варианты вложений — оборонные предприятия, управление отходами, промышленный газ, обработка данных и платежей, а также напитки.

Количественный сбой

Возможность того, что центральные банки не смогут переориентировать экономику, поскольку денежно-кредитная политика теряет свою эффективность, вызывает растущую обеспокоенность инвесторов.

Во что инвестировать: золото и реальные активы, стоит серьёзно отнестись к возможности уменьшения стоимости доллара США. Наиболее вероятные прокси облигаций в мире акций — высокодоходные акции, такие как коммунальные услуги или плательщики дивидендов — должны увидеть еще один рост.

Демографические тенденции

• Средний класс продолжает расти на развивающихся рынках. Ссылаясь на исследования, проведенные Институтом Брукингса, аналитики BofAML считают, что примерно двое из пяти человек на этих рынках войдут в средний класс.

Во что инвестировать: новые домохозяйства среднего класса означают больше покупателей холодильников, стиральных машин и мотоциклов, а также для таких услуг, как туризм, образование, здравоохранение и развлечения.

• Бум старения: число бабушек и дедушек должно превысить число детей в мире в 2020-х годах. В целом, стареющее население означает больше сбережений по сравнению с расходами, что ведёт к дефляции.

• Поколение Z вступает в свои права. Их приоритет: стабильность и технологии, а не потребление.

Изменение климата

BofAML видит приближающийся переломный момент в борьбе с изменением климата и ожидает, что 2020-е годы станут десятилетием чистых энергетических решений и смелых действий в стратегии «сделай землю снова зеленой».

Во что инвестировать: чистая энергия, электромобили. Неудачники: ископаемое топливо, дизельные автомобили, одноразовые пластмассы.

Роботы и Автоматизация

Роботы не заменят людей в ближайшее время, но к 2035 году половина рабочих мест подвергается риску автоматизации. Поскольку становится возможным автоматизировать больше операций, процессы могут стать намного более эффективными, но этот сдвиг может изменить глобальные цепочки поставок по сравнению с тем, когда дешевая рабочая сила на развивающихся рынках была драйвером глобализации.

Во что инвестировать: инвестиции в автоматизацию, локальное производство, биг дата и искусственный интеллект, в то время как компании, которые связаны с глобальными цепочками поставок — среди проигравших.

«Сплинтернет»

Аналитики BofAML считают, что торговая война перерастет в технологическую в 2020-х годах, поскольку США и Китай борются за лидерство в технологиях, таких как квантовые вычисления, биг дата, 5G, искусственный интеллект, электромобили, робототехника и информационная безопасность.

Глобальные компании в сфере обороны, технологий и кибербезопасности выиграют в следующем десятилетии в этой гонке. В то время как технологический сектор США столкнётся со сложностями из-за регулирования и ужесточения требований, китайские компании вкладывают больше ресурсов в то, чтобы стать менее зависимыми от США и других иностранных поставщиков технологий.

Во что инвестировать: BofAML считает, что надо обратить внимание на активы развивающихся рынков, в то время как развитые рынки могут потерпеть неудачу, так как Китай становится более самостоятельным.

Нравственный капитализм

Управляющие активами спешат попасть в экологическую, социальную и управленческую сферы (ESG). BofAML ожидает 20 триллионов долларов активов в стратегиях ESG в течение следующих 20 лет — почти рыночная стоимость S&P 500.

Аналитики видят высокий спрос на тематически ориентированные инвестиции, особенно среди представителей поколений Y и Z, которые составляют 4,4 миллиарда человек и приносят около 21 триллиона долларов дохода во всем мире. К 2020 году на долю миллениалов будет приходиться 16% мирового частного капитала, и 87% миллениалов считают, что факторы ESG и инвестиции влияют на инвестиционный процесс.

Во что инвестировать: стратегии ESG, в то время как инвестиции «в обычные» компании, сосредоточенные исключительно на максимизации прибыли, могут потерпеть неудачу.

Умные устройства

К 2030 году, по словам BofAML, в мире будет 500 миллиардов подключённых к сети устройств, что убьет конфиденциальность. Во что инвестировать: акции компаний, занимающихся Интернетом вещей, связью и умными городами, а также технологиями слежки в духе «старшего брата».

Космос

По мнению аналитиков, космический туризм и наноспутники — следующий рубеж для отрасли, которая к 2030 году может стоить около 1 триллиона долларов.

Победители: аэрокосмические и оборонные компании. Проигравшие: владельцы старых спутников.

Источник

инвестиции, будущее
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