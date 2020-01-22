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Украина уже исчерпала одну из квот на экспорт в ЕС

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Украина уже исчерпала одну из квот на экспорт в ЕС

Украинские компании уже полностью использовали тарифную квоту на мед, которую в 2020 году Европейский Союз увеличил до 6000 тонн в год.

Об этом сообщает Евроинтеграционный портал.

Кроме меда, среди украинских экспортеров популярны тарифные квоты на солод и пшеничную клейковину (уже использовано 72% квоты на 2020 год), виноградный и яблочный соки (67%), сахар (28%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (25%), яйца и альбумины (20%).

С начала 2020 года украинские экспортеры используют возможности 19 из 40 тарифных квот в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны Евросоюза по льготной или нулевой ставке пошлины. Экспортировать можно и без использования квот, но тогда нужно платить пошлину в полном объеме.

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Всего на этот год Евросоюз незначительно увеличил квоты для 18 сельскохозяйственных позиций. Среди них — мясо птицы (с 19,2 тысячи тонн до 20 тыс. тонн) и яйца (с 2,7 тысячи тонн до 3 тысяч тонн).

Напомним, что по итогам 11 месяцев 2019 года, наибольшую долю средств экспорта Украина получила от стран Евросоюза — 41,8%, $19,2 млрд. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ЕС, экспорт, квоты, мед
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Среда, 22 января 2020
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