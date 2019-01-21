Украина за 20 дней исчерпала три годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС

По состоянию на 21 января Украина закрыла квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, вина и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

По сравнению с аналогичным периодом 2018 наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно.

В то же время, по сравнению с прошлым годом изменилась ситуация с поставками обработанных томатов в пределах квот. На сегодня использовано лишь 3%, в то время как в прошлом году по состоянию на 20-е числа января было использовано 11%.