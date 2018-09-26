Украина полностью исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС

Украинские экспортеры по состоянию на 21 сентября использовали объемы тарифных квот на 100% для беспошлинного экспорта на рынки ЕС на целый ряд украинских товаров. Об этом заявила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба министерства.

«Лучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты , виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло», — подчеркнула замминистра.

По ее словам, также использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты.

«На более чем 85% использованные объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы — на 75%, яйца и альбумины — 53,7%, чеснок — 61,2%», — добавила Ольга Трофимцева.

Пока в полных объемах остаются неисчерпанными Украиной импортные тарифные квоты ЕС на сахарные сиропы — 2000 тонн, грибы — 500 тонн, обработанную продукцию из масла — 250 тонн и другие.