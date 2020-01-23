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Украина набрала 5 баллов в Индексе восприятия коррупции Transparency International

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Украина набрала 5 баллов в Индексе восприятия коррупции Transparency International

Организация Transparency International обнародовала рейтинг индексов коррупции 180 стран мира за 2019 год, в котором Украина заняла 126 место. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Ранжирование происходит по 100 бальной шкале. Опираясь на экспертные оценки, организация присваивает каждой стране индекс подверженности коррупции — от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).

Чем меньше баллов набрала страна, тем хуже ее место в рейтинге. Первые позиции занимают страны с максимальным количеством баллов.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов). Россия с 28 баллами находится в нижней части рейтинга, ниже ее из постсоветских стран только Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Показатели России с прошлого года не изменились. Несколько лучше — по 30 баллов — показатели у Азербайджана и Украины.

Но, если Азербайджан на один балл ухудшил свои показатели по сравнению с 2018 годом, то Украина, напротив, набрала 5 баллов.

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Меньше всего коррупции в постсоветских странах у Эстонии, она на 19-м месте (74 балла).

Так называемый индекс восприятия коррупции Transparency составляет на основании опросов экспертов и предпринимателей, которые ежегодно проводят по всему миру различные международные организации. Среди них Всемирный банк, американские Freedom House и Global Insight, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit, швейцарский Международный институт развития бизнеса и другие. Эти исследования анализируют отдельные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, но так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

коррупция, Transparency International
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