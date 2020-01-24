В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — в настоящее время не планируется, но, если лидеры посчитают это необходимым, такой контакт может быть согласован в любой момент. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт», — сказал представитель Кремля, добавив, что, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.