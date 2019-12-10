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Зеленский объяснил, почему не называет Путина агрессором

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Зеленский объяснил, почему не называет Путина агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не «плевать в кого-то».

«Это как вопрос: „А вы будете говорить добрый вечер президенту России?“, „А вы будете садиться с ним за стол?“, „А жать руку?“, „А стоять рядом, когда фотографируют?“ Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю», — сказал он на брифинге ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что если кто-то ставит задачу «приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?»

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«Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным», — указал он.

Владимир Путин, Владимир Зеленский
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