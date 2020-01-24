Украина определила три новые точки для разведения войск на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).
Это официально подтвердил Радио Свобода заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь.
«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены нормандским форматом, чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных разверачиваний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской — это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», — рассказал Бондарь.
По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой «серой зоне», нет.
«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», — отметил руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы.
Ранее Громадское рассказало о 4 участка нового этапа разведения войск, на которых настаивает Украина. Речь шла о КПВВ Гнутово, Новоселовка Вторая, района возле Авдеевки и железнодорожного моста в Станице Луганской.
16 января пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона на заседании в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе высказалась за проведение повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения миссией ОБСЕ и предлагает провести разведение сил и средств на дополнительных трех участках.
В конце прошлого года состоялось разведения сил возле Золотого на Луганщине и в районе Петровского и Богдановка на Донетчине.
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