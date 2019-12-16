Украина готова предложить три новых участка для разведения сил на Донбассе, ожидает их согласования на переговорах в Минске, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«Определение участков с украинской стороны завершилось. Однако мы готовим несколько альтернативных вариантов. Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или о скольких участках мы договоримся», — сказал Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
Ранее лидеры стран «нормандской четверки» (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на Донбассе.
Лидеры «нормандской четверки» также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».
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