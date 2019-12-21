В РФ недовольны предложенными Украиной участками для разведения сил на Донбассе

Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе предложила три участка «в чистом поле», которые не окажут значительного влияния на безопасность. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — сказал глава МИД РФ в эфире российского Первого канала.

Напомним, что разведение сил на Донбассе было одной из договоренностей первого за три года саммита в «нормандском формате», который прошел 9 декабря в Париже.