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В мемуарах Болтона нашли позицию Трампа по военной помощи Украине

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В мемуарах Болтона нашли позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов. Об этом, как пишет The New York Times, говорится в еще не вышедших мемуарах Джона Болтона, который на тот момент занимал пост помощника.

Как отмечает NYT, книга представляет собой «набросок» того, о чем Болтон мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту Трампа в сенате. Бывший чиновник Белого дома уже согласился это сделать, президент утверждал, что публичное выступление Болтона может представлять угрозу национальной безопасности. При этом, добавляет газета, в последние недели экс-помощник раздал черновики рукописи своим близким соратникам и также направил копию в Белый дом, что является стандартной в таких случаях процедурой проверки для бывших и действующих чиновников. Вашингтон имеет право задержать или отменить выпуск всей книги или ее фрагментов.

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать. Он жаловался на Киев, упоминая как «легитимную поддержку некоторыми украинцами в 2016 году» кандидата от демократов Хиллари Клинтон, так и «неподтвержденные обвинения», которые в том числе распространял его личный адвокат Рудольф Джулиани.

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В частности, Джулиани неоднократно критиковал занимавшую тогда пост посла в Украине Мари Йованович, утверждая, что ее позиция направлена против Трампа. В итоге, говорится в книге Болтона, в ходе беседы со своим помощником в августе Трамп заявил, что хотел бы не посылать помощь Украине до тех пор, пока ему не передадут все материалы, связанные с его вероятным противником на выборах 2020 года Джо Байденом и сторонниками Клинтон в Украине.

Утверждения о намеренной заморозке президентом США военной помощи Украине легли в основу процедуры импичмента — оппоненты Трампа утверждают, что таким образом он превысил свои полномочия. В январе слушания по делу об импичменте начались в сенате, где у республиканцев большинство.

Дональд Трамп, импичмент, Джон Болтон
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