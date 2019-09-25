Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем, демократы не откажутся от импичмента

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент действующего президента Дональда Трампа. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет очевидную опасность для ценностей, которые делают нас сильными и свободными», — пояснила она.

24 сентября председатель палаты представителей конгресса США, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала публикация в газете The Wall Street Journal о якобы давлении американского президента на украинского коллегу Владимира Зеленского.

В ней утверждалось, что во время июльского телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Демократ Байден — вероятный противник Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Еще до появления информации об импичменте, на фоне обвинений в давлении на Зеленского, Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с украинским президентом, и 25 сентября Белый дом это сделал.

Согласно тексту стенограммы, Трамп не призывал Зеленского восемь раз, как об этом сообщали СМИ, работать вместе с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования в отношении Хантера Байдена — сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Трамп действительно поднимал этот вопрос, но не так настойчиво, как сообщалось в СМИ.

Кроме того, опубликованная Белым домом стенограмма свидетельствует, что Трамп в разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием дальнейшее выделение помощи Украине.

Тем не менее, представители Демократической партии в Конгрессе оказались не удовлетворены содержанием стенограммы разговора и не собираются отказываться от попытки провести импичмент, пишут американские СМИ.

«Публикация записей звонка Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, подрывающее целостность наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность», — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Председатель комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф, в свою очередь, назвал то, как Трамп разговаривал с Зеленским, грубейшим нарушением со стороны президента США.

«Эти записи показывают классический шантаж мафиозного типа в отношении лидера иностранного государства», — считает он.

Как пишет газета The Hill, член палаты представителей от Демократической партии Тед Лиу заявил, что Трамп попросил Зеленского «собрать грязь на своего политического оппонента, поскольку доказательств коррупции не было».

Также демократ из палаты представителей Вал Демингс заявила, что «почти в каждой строчке прослеживается шокирующее злоупотребление властью».

«Это гораздо хуже, чем я представлял себе. Я не могу поверить в то, что они опубликовали расшифровку, учитывая то, что в ней содержится», — заявил демократ из палаты представителей Брендан Бойл.

«Так даже стенограмма, произведенная этим Белым домом, указывает на то, что Трамп просил Украину дискредитировать Джо Байдена? Окей, пришло время импичмента», — написал в твиттере член палаты представителей Дэвид Чичиллине.