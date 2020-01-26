В Иране заявили, что не отдадут «черные ящики» украинского самолета

«Черные ящики» разбившего под Тегераном украинского пассажирского самолета Boeing-737 останутся в Иране и будут дешифрованы на иранской территории. Об этом, как сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim, заявил депутат иранского парламента Фараджулла Раджаби.

«Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории», — указал Раджаби. По его словам, «изучением информации, находящейся в „черных ящиках“, займется иранское Министерство дорог и городского развития».

«Наша политика заключается в том, чтобы „черные ящики“ остались здесь и здесь же были расшифрованы», — отметил Раджаби.

22 января о том, что расшифровка записей «черных ящиков» разбившегося украинского самолета будет проходить в Иране, заявлял министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами. До этого, однако, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар заявлял, что иранские власти передадут Украине информацию бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета.