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В Иране заявили, что не отдадут «черные ящики» украинского самолета

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В Иране заявили, что не отдадут «черные ящики» украинского самолета

«Черные ящики» разбившего под Тегераном украинского пассажирского самолета Boeing-737 останутся в Иране и будут дешифрованы на иранской территории. Об этом, как сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim, заявил депутат иранского парламента Фараджулла Раджаби.

«Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории», — указал Раджаби. По его словам, «изучением информации, находящейся в „черных ящиках“, займется иранское Министерство дорог и городского развития».

«Наша политика заключается в том, чтобы „черные ящики“ остались здесь и здесь же были расшифрованы», — отметил Раджаби.

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22 января о том, что расшифровка записей «черных ящиков» разбившегося украинского самолета будет проходить в Иране, заявлял министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами. До этого, однако, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар заявлял, что иранские власти передадут Украине информацию бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета.

Иран, черные ящики, самолет
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