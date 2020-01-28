В Кремле возмутились словами Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле категорически не согласны со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Он также полагает, что это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами.

«Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — добавил Песков.

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны.