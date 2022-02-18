В Кремле ответили на требования Зеленского предоставить гарантии Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопросов общей безопасности нельзя игнорировать безопасность отдельных стран. Таким образом он прокомментировал последние заявления украинского президента Владимира Зеленского.
«Нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех», — сказал Песков, добавив, что Россия и исходит из принципа неделимости безопасности. «Обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», — добавил он.
Накануне Зеленский в интервью «РБК Украина» заявил, что Киев должен получить такую систему гарантий, которая «хотя бы теоретически не будет уступать системе, которую предлагают членам НАТО».
Зеленский подчеркнул, что документ с закрепленными гарантиями для Украины должен быть подписан Россией и США. «Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — объяснил он.
Украинский президент также заявил, что Киев не просит к себе иностранных военных, поскольку это является поводом для новых претензий России. «Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать», — сказал Зеленский.
В пятой статье Североатлантического договора написано, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на весь блок.
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