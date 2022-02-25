Москва признает Зеленского президентом Украины

В Кремле заявили, что считают Владимира Зеленского президентом Украины.
На вопрос журналистов, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Да, конечно, Владимир Зеленский — президент Украины. Да».
При этом в Кремле назвали «движением в сторону позитива» заявления из Киева о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать», — сказал Песков.
На дополнительный вопрос, чего Кремль ждет от президента Владимира Зеленского в связи с его заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, пресс-секретарь главы государства ответил: «На этот вопрос я уже ответил вчера и не хотел бы повторяться. Мне нечего добавить к этой теме».
При этом он не стал комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который усомнился в правдивости слов Зеленского относительно готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
«К сказанному мной мне нечего добавить», — также ответил Песков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016