Москва признает Зеленского президентом Украины

В Кремле заявили, что считают Владимира Зеленского президентом Украины.

На вопрос журналистов, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Да, конечно, Владимир Зеленский — президент Украины. Да».

При этом в Кремле назвали «движением в сторону позитива» заявления из Киева о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать», — сказал Песков.

На дополнительный вопрос, чего Кремль ждет от президента Владимира Зеленского в связи с его заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, пресс-секретарь главы государства ответил: «На этот вопрос я уже ответил вчера и не хотел бы повторяться. Мне нечего добавить к этой теме».

При этом он не стал комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который усомнился в правдивости слов Зеленского относительно готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

«К сказанному мной мне нечего добавить», — также ответил Песков.