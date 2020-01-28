Зеленскому стыдно, что Украина так быстро забыла о Каденюке

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.

«Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича Каденюка сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством», — написал глава государства в Facebook.

По словам Зеленского, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет.

По мнению президента, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда.

Зеленский напомнил, что 28 января 2020 Каденюку исполнилось бы 69 лет.

Кроме того, он добавил, что Каденюк для пробуждения экипажа «Колумбии» в 1997 году выбрал гимн Украины. Таким образом «Ще не вмерла України» впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.

Напомним, что Каденюк с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» (Columbia) миссии STS-87.

Принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании.

Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном — истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

Каденюк — автор пяти научных трудов. В 2017 году издал книгу «Миссия — Космос».

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года. Во время пробежки в районе Царского Села в Киеве ему стало плохо.