В Киеве открыли памятник космонавту Каденюку

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии памятника украинскому космонавту Леониду Каденюку, сообщает пресс-служба главы государства.
Памятник был открыт на Байковом кладбище 5 декабря, в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле «Колумбия».
Отмечается, что Зеленский инициировал ускорение создания памятника. Для сбора средств на проект был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта.
«Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память», — подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что со времен полета Каденюка в космос у Украины не было таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.
«Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так — необходимо уважать историю. Это обязанность государства», — сказал президент.
После возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Леонида Каденюка и присутствовавшими на церемонии. В частности, Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.
В августе 2020 года Зеленский заявил, что присоединится к созданию памятника и внесет для сооружения монумента личные средства.
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