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Зеленский и даст свои деньги на сооружение памятника космонавту Каденюку

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Зеленский и даст свои деньги на сооружение памятника космонавту Каденюку

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку и внесет для сооружения монумента к дате его полета в космос 19 ноября личные средства.

«Через два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника. По мнению главы государства, это недопустимо», — сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook в среду.

Зеленский отметил, что никто из политиков самого высокого уровня не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца.

28 января, в день рождения Каденюка, Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала. Имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированным, а значит, может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет.

Президент считает, что такой путь не подходит. «Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства», — заявил глава государства.

Архитектурный проект монумента существует давно. Семья Каденюка разработала его самостоятельно. «Он выражает уважение Леониду Константиновичу как отцу и патриоту своей страны. Для сбора средств на установку памятника семья также создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд», — отмечается в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Зеленский совместно с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и будет способствовать организации установки монумента.

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Открытие памятника запланировано на 19 ноября — дату, когда Леонид Каденюк совершил полет на шаттле «Колумбия».

Кроме того, готовится серия государственных инициатив по увековечению памяти украинского астронавта. Сейчас разрабатывается концепция проекта чествования его памяти, над созданием которой совместно работают Офис президента с Министерством культуры и информационной политики. Ее воплощение в жизнь запланировано к 70-летию Каденюка.

Леонид Каденюк, Владимир Зеленский
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