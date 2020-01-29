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Зеленский заявил о примере, которым для будущих поколений являются герои Крут

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Зеленский заявил о примере, которым для будущих поколений являются герои Крут

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украине помнят и чтят стойкость и мужество героев Крут, которые 102 года назад так же, как сегодняшние защитники Украины на Донбассе, служат достойным примером для будущих поколений.

«102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей — боем под Крутами. Это история, прежде всего, не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитических последствиях», — написал он на своей странице в Facebook в среду.

Зеленский подчеркнул, что это история, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и вооружению.

В среду президент Украины возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут в Киеве.

9 января 1918 года у с.Круты в Черниговской области в районе одноименной железнодорожной станции состоялся бой между отрядом украинских добровольцев — старшинами и юнкерами Первой Киевской юношеской школы им.Б.Хмельницкого, а также студентами столичных высших учебных заведений и гимназистами старших классов общей численностью до 400 человек, и пятитысячной группировкой большевистской России.

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Украинский добровольческий отряд по итогам боя потерял убитыми по разным оценкам от 65 до 74 человек, в том числе 27 бойцов, которые были захвачены в плен большевиками и расстреляны. Позднее останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Герои Крут, Владимир Зеленский
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