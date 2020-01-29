Войти
Украина хочет пересмотреть торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС
евроинтеграция
Украина хочет пересмотреть торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»
решение
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Стали известны характеристики второго смартфона Samsung со складным экраном

142
Стали известны характеристики второго смартфона Samsung со складным экраном

Сразу два инсайдера - Эван Бласс и Роланд Квандт - опубликовали характеристики и официальные изображения ещё не анонсированного смартфона-раскладушки Samsung с гибким экраном, Galaxy Z Flip. Ожидается, что компания представит устройство на презентации Unpacked 11 февраля.

Galaxy Z Flip будет сгибаться пополам по горизонтальной оси, а, кроме того, сможет работать в "полусогнутом" положении. Так можно будет, например, снимать видео, поставив смартфон на ровную поверхность, или общаться по видеосвязи.

Из опубликованных рекламных изображений стало ясно и то, где у аппарата разместится сканер отпечатков пальцев. Видимо, встроить его под гибкий экран проблематично, а нарушать эстетику корпуса снаружи в компании тоже не захотели. Поэтому датчик (как, например, и у Samsung Galaxy S10e) поместили на правом ребре корпуса.

У Samsung Galaxy Z Flip будет 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с пропорциями 22:9 и разрешением FillHD+. Процессор используют прошлогодний, но самый мощный - Qualcomm Snapdragon 855+, в комплекте с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера - сдвоенная (12 + 12 мегапикселей), а врезанная в экран у верхнего края посередине фронталка - 10-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора - 3300 мА*ч, а в качестве ПО используется Android 10 с оболочкой One UI.

Предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip будет ощутимо дешевле Galaxy Fold: цена составит около 1500 евро.

Samsung, Galaxy Z Flip
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 29 января 2020
Вторник, 28 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016