Стали известны характеристики второго смартфона Samsung со складным экраном

Сразу два инсайдера - Эван Бласс и Роланд Квандт - опубликовали характеристики и официальные изображения ещё не анонсированного смартфона-раскладушки Samsung с гибким экраном, Galaxy Z Flip. Ожидается, что компания представит устройство на презентации Unpacked 11 февраля.
Galaxy Z Flip будет сгибаться пополам по горизонтальной оси, а, кроме того, сможет работать в "полусогнутом" положении. Так можно будет, например, снимать видео, поставив смартфон на ровную поверхность, или общаться по видеосвязи.
Из опубликованных рекламных изображений стало ясно и то, где у аппарата разместится сканер отпечатков пальцев. Видимо, встроить его под гибкий экран проблематично, а нарушать эстетику корпуса снаружи в компании тоже не захотели. Поэтому датчик (как, например, и у Samsung Galaxy S10e) поместили на правом ребре корпуса.
У Samsung Galaxy Z Flip будет 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с пропорциями 22:9 и разрешением FillHD+. Процессор используют прошлогодний, но самый мощный - Qualcomm Snapdragon 855+, в комплекте с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера - сдвоенная (12 + 12 мегапикселей), а врезанная в экран у верхнего края посередине фронталка - 10-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора - 3300 мА*ч, а в качестве ПО используется Android 10 с оболочкой One UI.
Предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip будет ощутимо дешевле Galaxy Fold: цена составит около 1500 евро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016