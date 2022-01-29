Лучших курсантов будут отмечать денежной премией от президента Украины

Лучшие курсанты военных учебных заведений Украины будут в День памяти Героев Крут ежегодно, начиная с текущего года, получать денежные премии от президента Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня некоторые из вас станут первыми, кто получит эту премию. Я уверен, что вы точно готовы в будущем защищать Украину и точно не ради денег. Но вы должны знать: ваше государство вас цени», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с курсантами и лицеистами военных учебных заведений в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в субботу.

Президент вручил первым курсантам и лицеистам сертификаты на денежную премию и ценные подарки за успехи в обучении.

Глава государства отметил, что размер премии установили такой, чтобы ее хватило, в частности, на подарки родным, близким, командирам и боевым побратимам.