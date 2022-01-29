Зеленский почтил память Героев Крут

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут, сообщает пресс-служба главы государства.
«Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. Память погибших почтили минутой молчания. Прозвучал государственный гимн Украины. Воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста», — указывается в сообщении.
Отмечается, что в церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.
Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года возле одноименной железнодорожной станции между Бахмачем и Нежином. Украинские силы насчитывали около тысячи человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого шалаша и добровольцев из Свободного казачества. Большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, а непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. человек.
Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших.
В 1918 году по решению Центральной Рады тела павших в бою под Крутами солдат-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.
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