Объявлен тендер на строительство трех развязок на международных трассах, - советник премьера Юрий Голик

За деньги ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейского инвестиционного банка) будут построены три развязки на наиболее аварийно-опасных участках трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп. Об этом пишет советник премьер-министра Юрий Голик в Фейсбук.
«Простым языком. Три нормальных развязки на трассах наивысшей категории М — Международные за счет кредитов ЕИБ и ЕБРР. Тендера объявлены», — сообщает Голик.
Речь идет о развязках в районе населенных пунктов Стоянка на трассе Киев-Чоп, а также Чабаны и Вита-Почтовая на трассе Киев-Одесса. Развязки в этих местах необходимы, чтобы исключить левый поворот на оживленных высокоскоростных трассах.
Отсутствие таких развязок ежегодно становилось причиной большого количества ДТП со смертельным исходом. В частности, недавно сообщалось, что в конце прошлого года в районе Чабанов в аварию попал уполномоченный Президента по правам детей Николай Кулеба. В автомобиле Кулеба находился вместе со своими сыновьями. Омбудсмен, его сыновья, а также водитель второй машины — участницы ДТП получили серьезные травмы.
«Можно долго разглагольствовать на тему того как сделать так, чтобы на дорогах не гибли люди. А можно методично делать все, чтобы к этому не было даже предпосылок. Жизни людей — самое ценное, что может быть», — пишет советник премьера.
Напомним, в 2020 году правительство планирует капитально отремонтировать рекордное количество километров дорог разного класса — 6 500. Такие планы были озвучены на презентации совместной программы Укравтодора и правительства.
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