Советник премьера Юрий Голик: Меморандум с Deutsche Bahn – еще один шаг по реформированию Укрзализницы

Специалисты немецкого оператора железнодорожных перевозок будут помогать приводить Укрзализницу к европейским нормам. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«В Давосе Министерство инфраструктуры подписало Меморандум с ж/д оператором Германии Deutsche Bahn. Это уже не первый шаг на длинном, но быстром пути приведения многострадальной УЗ, исторически разрываемой на части, к европейским нормам и показателям», — отметил советник главы правительства.

Меморандум стал результатом договоренностей, достигнутых с руководством Deutsche Bahn во время их визита в Киев на прошлой неделе. Правительство договорилось с немецким оператором о помощи по реформированию и увеличению эффективности железнодорожных перевозок в Украине. Какие-либо варианты продажи или передачи в аренду Укрзализницы не рассматриваются.

«Новости про УЗ и DB появляются сейчас каждую неделю. Процесс идет. Будут следующие хорошие и важные новости», — пообещал Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик показал, как идет подготовка к Большой стройке — масштабному проекту строительства сотни новых школ, детских садов, стадионов и тысяч километров дорог.