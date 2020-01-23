Советник премьера Юрий Голик: Меморандум с Deutsche Bahn – еще один шаг по реформированию Укрзализницы

Специалисты немецкого оператора железнодорожных перевозок будут помогать приводить Укрзализницу к европейским нормам. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
«В Давосе Министерство инфраструктуры подписало Меморандум с ж/д оператором Германии Deutsche Bahn. Это уже не первый шаг на длинном, но быстром пути приведения многострадальной УЗ, исторически разрываемой на части, к европейским нормам и показателям», — отметил советник главы правительства.
Меморандум стал результатом договоренностей, достигнутых с руководством Deutsche Bahn во время их визита в Киев на прошлой неделе. Правительство договорилось с немецким оператором о помощи по реформированию и увеличению эффективности железнодорожных перевозок в Украине. Какие-либо варианты продажи или передачи в аренду Укрзализницы не рассматриваются.
«Новости про УЗ и DB появляются сейчас каждую неделю. Процесс идет. Будут следующие хорошие и важные новости», — пообещал Голик.
Ранее советник премьер-министра Юрий Голик показал, как идет подготовка к Большой стройке — масштабному проекту строительства сотни новых школ, детских садов, стадионов и тысяч километров дорог.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016