«Укравтодор» объявил международный тендер на строительство трех развязок под Киевом

«Укравтодор» объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев — Одесса возле Чабанов и Боярки и Киев — Чоп возле Стоянки.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.
Выполнение указанных работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
«Укравтодор приглашает подрядчиков подать тендерные предложения на выполнение работ, которые будут финансироваться из средств кредита, по таким лотам:
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев — Одесса: Лот 1, км 15 + 390;
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев — Одесса: Лот 2, км 21 +847;
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767», — говорится в сообщении.
Сообщается, что процедура закупки будет происходить в соответствии с принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг Европейского банка реконструкции и развития.
«Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
«В 2018 году Укравтодор уже объявлял закупку работ на строительство развязок на М-05 и М-06. Тендер был отменен из-за отсутствия решения Киевсовета об отводе земельных участков под развязки в Белогородке и Чайках. Именно поэтому мы сейчас объявили тендер не на 5 развязок, а на 3», — написал глава «Укравтодора» Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
«Недавно перекресток на М-05 в с.Чабаны снова привлек внимание СМИ и общественности — именно там произошла ужасная авария семьи Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы. Левые повороты и подобные перекрестки должны отсутствовать на дорогах с такой интенсивностью движения», — добавил он.
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