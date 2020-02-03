Китай испытывает сразу семь препаратов против нового коронавируса

Ведущий вирусолог страны Чжун Наньшань отметил, что для официального подтверждения эффективности препаратов потребуется определенное время.
Китайские специалисты проводят клинические испытания семи препаратов против пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник член Академии инженерных наук Китая, ведущий вирусолог страны Чжун Наньшань.
«Мы разработали эффективный план лечения, который учитывает накопленный нами опыт и успешные методы борьбы с атипичной пневмонией», — приводит его слова агентство «Синьхуа».
Как отметил эксперт, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уже сформировал более проработанную, чем прежде, комплексную программу по борьбе с пневмонией, в соответствии с которой врачи по всей стране вскоре будут применять оптимизированные, рекомендуемые центральным правительством меры по лечению инфицированных.
Чжун Наньшань уточнил, что для официального подтверждения эффективности готовящихся препаратов, о которых он упомянул, потребуется определенное время. «Мы узнаем все больше об этом заболевании, накапливаем опыт для его диагностики и лечения», — подытожил он.
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