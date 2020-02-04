В Швейцарии заморозили счета холдинговой компании «Kernel»

Гражданский суд первой инстанции Женевы в конце 2019-го года заморозил счета люксембургской «Kernel Holding SA», холдинговой компании украинской аграрной группы «Kernel», и связанных с ней компаний.

Об этом сообщает РБК со ссылкой копию постановления суда.

Сообщается, что счета агрохолдинга заморожены по требованию зарегистрированной в Панаме «Perryvale Enterprises Inc.», а также Михаила и Инессы Стадник, следует из копии судебного постановления.

Представитель истцов Оливер Чирич подтвердил изданию информацию о наложении ареста на счета Kernel, но от других комментариев отказался.

В 2012 году Kernel купил у Стадников принадлежавший им «Стиоми Холдинг» и Хмельницкий хлебокомбинат. Агрохолдинг договорился купить эти активы за 60,9 млн дол, но по условиям соглашения в 2012 году выплатил тогда Стадникам лишь 40% суммы, или 24 млн дол.

Остальное должно было быть выплачено при соблюдении «Стиоми Холдингом» определенных условий, говорилось в отчете Kernel за 2018 год.

По выполнению обязательств договора у сторон возникли разногласия, и в декабре 2012 года Стадники подали иск к Kernel в Лондонский международный арбитражный суд.

В феврале 2018-го суд частично удовлетворил иск бывших владельцев «Стиоми Холдинга», обязав Kernel выплатить им почти 33,5 млн дол с учетом процентов и судебных издержек. Это решение агрохолдинг частично обжаловал, но в декабре 2019 года суд отклонил его встречные иски.

Замороженными оказались и счета кипрской Taman «Grain Terminal Holdings Ltd», которая является собственником последних активов Kernel в РФ — зернового терминала в Тамани.

Сообщается также, что «Kernel» с 2012 года принадлежит 50% зернового терминала в Тамани. На этот пакет сейчас претендует банк «ВТБ», создающий собственный зерновой холдинг.

После оккупации Крыма «Kernel» решил избавиться от российских активов. В 2016 году, как следует из отчетности агрохолдинга, были проданы маслоэкстракционные заводы, а о намерении избавиться от доли в зерновом терминале стало известно в 2017 году.

В ноябре 2018 года «Kernel» попал под санкции, которые российское правительство ввело против украинских компаний.