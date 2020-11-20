Как владелец крупнейшего агрохолдинга лоббирует выгодный для себя закон

В июне 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3656 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции».

Этим законопроектом предлагается понизить ставку НДС с 20% до 14% при экспорте некоторых видов аграрной продукции.

17 сентября законопроект был принят за основу, а 16 ноября комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект ко второму чтению.

На следующий день депутаты от партий «За будущее», «Доверие» и «Европейская солидарность» зарегистрировали проект постановления № 4393 об увольнении Даниила Гетманцева с поста председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

18 ноября Гетьманцев решил подать альтернативный проект постановления о собственном увольнении. В нем он указал, что «продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет цель прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям. Поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей». 19 ноября Гетьманцев сообщил, что отзывает постановление об увольнении собственного авторства.

Что такого в законопроекте и почему Гетьманцева хотят снять с должности

Как указано выше, законопроектом предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% при экспорте некоторых видов аграрной продукции. К «некоторым видам» такой продукции относятся живой крупный рогатый скот и свиньи, сахарная свёкла, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, сурепки и рапса. А также семена подсолнечника и семена и плоды прочих масличных культур.

Некоторые депутаты считают, что законопроект писался конкретно под семечку, а все остальные позиции вписали для отвода глаз.

От снижения экспортной ставки НДС больше всего выиграют крупные переработчики зерновых и масличных. На международных рынках их продукция будет дешевле. Одновременно пострадает мелкий производитель у которого крупный переработчик закупает сырье. Ведь мелкий производитель не сможет диктовать цены или выходить на экспорт самостоятельно.

Другими словами, владельцы перерабатывающих заводов смогут снизить закупочную цену для производителей. Покупать сырье по заниженным ценам, а экспортировать свою продукцию — по выгодной цене.

В законопроекте идет речь только о том, что ставка НДС понижается при экспорте. При этом, для производителя по-прежнему останется ставка в 20% НДС при закупке топлива, семян и других материально-технических ценностей.

Собственно, сами авторы законопроекта также говорят о том, что переработчики смогут выиграть:

«Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что нардепы от «Европейской солидарности», а также «За будущее» и «Доверия» хотят его увольнения не просто так.

«На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех — 20%. Мы выступили категорически против. К сожалению, у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал. У нас голосов не хватило, я выступил категорически против», — рассказал Гетьманцев в комментарии изданию «Новое Время».

По мнению председателя комитета, Верховная Рада не имеет права предоставлять льготы «одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в трудное для страны время».

Комментируя постановление об увольнении он подчеркнул, что проект постановления не соответствует регламенту Рады, потому что его нужно подавать по согласованию с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым или лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

«Причем постановление может подавать только председатель Верховной Рады или комитет. Такого постановления ни от комитета, ни от главы ВР не было. Это инициатива отдельных депутатов», — сказал Гетьманцев.

И добавил, что приветствует любое постановление, с помощью которого депутаты могут влиять на кадровую политику ВР. Но «важно, чтобы такая позиция не была связана с принципиальной позицией депутатов относительно непринятия лоббистских законопроектов».

Лоббистский законопроект

Как писалось выше, от снижения экспортной ставки НДС больше всего выиграют крупные переработчики зерновых и масличных.

Крупнейший в Украине и один из крупнейших в мире производитель и экспортер подсолнечного масла — агрохолдинг Кернел. Если вы видели или покупали продукцию таких торговых марок, как «Щедрий Дар», «Стожар», «Qlio», «Чумак»" или «Маринадо», то это была продукция «Кернел».

Основным бенефициаром «Кернел» является Андрей Веревский. 6,59% акций принадлежит Cascade Investment Fund, владельцем которой является Виталий Хомутынник.

Андрей Веревский был депутатом от разных партий в 2002-2013 годах. Хомутынник — депутатом 4-8 созывов. Сначала — от «Партии Регионов». Потом был лидером группы «Возрождение» и был председателем комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Изначально владельцы Кернел сами лоббировали свои интересы в Раде. Теперь у них есть свои лоббисты. В частности, Олег Кулинич — выходец из партии «Возрождение», а ныне — депутат от партии «Довира». Той самой партии, которая подала постановление про увольнение Гетьманцева. Этот депутат — член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Ранее он был помощником экс-депутата Веревского.

Второй лоббист — Марьян Заблоцкий, член партии «Слуга Народа», председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Заблоцкий вместе с Владимиром Макаром является сооснователем «Украинской аграрной ассоциации» (Код ЕГРПОУ 42825315). Макар был помощником Кулинича. А также является руководителем еще одной «Украинской аграрной ассоциации» (Код ЕГРПОУ 38515756), которая принадлежит компаниям из группы Кернел. То есть, Веревскому.

Кроме того, Зоблоцкий был помощником экс-депутата Алексея Мушака, который является родственником Веревского.

К слову, Заблоцкий и Кулинич активно отстаивали законопроект № 3656 во время онлайн заседании комитета. По их мнению законопроект нацелен на снижение расходов бюджета и минимизацию потерь, связанных с мошенничеством с НДС и, так называемыми, «скрутками».

Поддержали законопроект не только лоббисты Кернела, но другие депутаты, чей бизнес может выиграть от законопроекта. Например, Олег Тарасов — сын мультимиллионера Сергея Тарасова. Сергей — владелец агрохолдинга I&U Group (в прошлом — «Агроспецсервис»). Агрохолдинг занимается выращиванием зерновых, масличных культур, сахарной свеклы и ориентирован на экспорт.

Поддержал документ и глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики, соучредитель «Украинского Аграрного Холдинга» Николай Сольский. «Украинский аграрный холдинг» занимается выращиванием зерна, трейдингом, молочным животноводством и ж/д перевозками.

Не все депутаты «за»

Вместе с тем депутат от «Слуги Народа» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, что законопроект не отвечает директиве ЕС, а ставка в 14% ничем не обоснована.

«В дополнение есть Telegram-каналы, где шерят информацию о том, что этот законопроект лоббистский, выгодный группе „Довира“. Также пишут, что за его голосования дают $10 тыс. и он есть обменной монетой за голосование за госбюджет», — прокомментировала Ольга Василевська-Смаглюк.

Депутат от «Слуги Народа» Алексей Ковалев также выступил против законопроекта, поскольку считает несправедливым предоставление льгот определенной группе аграриев.

«Если вы купили удобрения, топливо и тд, то ежемесячно можно подавать заявления и получать возмещение НДС по ставке 20%. Это означает, что аграрии будут вымывать деньги из бюджета, а потом реализовывать его под 14%. Фактически мы получим обезвоживание экономики живыми деньгами», — считает депутат.

Также он напомнил, что в законопроекте забыли других аграриев. Например, тех кто выращивает овощи или фрукты, у кого по 20-30 гектар земли. Поэтому депутат заверил, что будет голосовать против законопроекта.

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