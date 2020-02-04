Закон о рынке земли могут принять в ночь с четверга на пятницу

Верховная Рада в четверг, 6 февраля, рассмотрит закон о рынке земли. Для принятия закона во втором чтении и целом фракция «Слуга народа» планирует заседать в ночь с четверга на пятницу.

Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

«В четверг рассмотрим землю. Рассчитываем, что примем в целом. Поэтому, скорее всего, заседать будем до утра», — заявил он.

Сразу два собеседника во фракции подтвердили, что фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» готова отозвать свои 3 тыс. поправок к закону в обмен на договоренности по следующим голосованиям и законам.

«Лидер ВО „Батькивщина“ Юлия Тимошенко правки снимать не собирается. Но, в случае отказа ОПЗЖ, вполне успеваем принять закон за один день», — добавил источник.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения в ноябре прошлого года.