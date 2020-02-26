«Земельный» закон Рада может принять в марте

В Кабмине не исключают, что закон о рынке земли Верховная Рада может принять уже в марте.

Об этом в Вашингтоне на встрече с представителями американского бизнеса заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Укринформ

«Относительно рынка земли, я думаю, что апрель — это очень консервативный сценарий для принятия закона», — отметил правительственный чиновник на встрече, организованной Американо-украинским деловым советом.

Качка констатировал, что все будет зависеть от скорости работы парламента. В то же время, добавил он, народные избранники продвигаются в «достаточно быстром темпе», а правящая партия настроена решительно на то, чтобы закон был принят без лишних проволочек.

Напомним, что Верховная Рада начала рассмотрение проекта закона № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» во втором чтении 6 февраля. Он, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.

В подготовленном ко второму чтению варианте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы, а в одних руках нельзя будет сосредоточить более 10 тыс. га. Расчет за землю должен вестись исключительно в безналичной форме с проверкой происхождения средств. Запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы. Предполагается, что часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.