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Кива пожаловался Жириновскому на «пи*орское правительство»

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Народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву поймали в Раде за переписке с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Государственной думы Владимиром Жириновским.

На видео видно, как человек, похожий на Киву, жаловался в СМС-переписке, что «в Раду пришел гомик-премьер со своим пи*орским правительством, страну с*ка просрали и с этими пи*орам шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет».

Адресатом нардепа значится «Жирик... Владимир Вольфович».

В комментарии «Радио Свобода» Кива, комментируя возможную переписку с Жириновским, отметил, что он «парламентарий европейского государства» и выступает «за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу», и что «депутаты российской Думы — это такие же парламентарии».

На вопрос, он ли на видео, Кива сказал, что «не отрицает», потому что «можно же утверждать, можно отрицать, а можно — оставаться в нейтральной позиции».

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Нардеп также добавил, что со многими народными депутатами «и Европарламента, и Государственной думы ведет взаимоотношения, так как именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы».

Владимир Жириновский, Илья Кива
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