Минздрав обновил список «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран «красной» и «зеленой» зоны карантина.

Перечень размещен на ведомственном сайте Минздрава.

В списке информация о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

В Украине на данный момент этот показатель составляет 176,5 активных случаев на 100 тысяч населения и государство отнесено к «зеленой зоне».

В опасной «красной зоне» 31 государство: Чехия, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, Республика Молдова, Армения, США, Румыния и другие.

В «зеленом» списке — 150 стран.

По состоянию на пятницу в Украине коронавирус подтвердили у 287 231 человека. За сутки болезнь выявили у 5 992 человек. При этом 5 394 — умерли (92 за сутки), 121 919 (2269) — выздоровели.