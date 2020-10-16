Минздрав обновил список «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран «красной» и «зеленой» зоны карантина.
Перечень размещен на ведомственном сайте Минздрава.
В списке информация о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.
В Украине на данный момент этот показатель составляет 176,5 активных случаев на 100 тысяч населения и государство отнесено к «зеленой зоне».
В опасной «красной зоне» 31 государство: Чехия, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, Республика Молдова, Армения, США, Румыния и другие.
В «зеленом» списке — 150 стран.
По состоянию на пятницу в Украине коронавирус подтвердили у 287 231 человека. За сутки болезнь выявили у 5 992 человек. При этом 5 394 — умерли (92 за сутки), 121 919 (2269) — выздоровели.
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