Минздрав просит дополнительно 2 млрд грн на борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных 2 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности, на закупку тестов на антиген, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"У нас была цель к середине ноября выйти на 50 тыс. ПЦР-тестирований в сутки, и мы уже практически дошли до этой цифры. Но мы планируем дальше увеличивать количество тестирований. Мы будем внедрять экспресс-тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в постановления, а также запрос о получении допсредств — около 2 млрд грн, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, в частности, на этот метод. Мы уверены, что это решение поддержат члены правительства",- сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 990 человек, умерли 113 пациентов.
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