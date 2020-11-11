В Минздраве назвали симптомы легкого течения коронавируса

В Минздраве объяснили, что одним из основных симптомов коронавирусной болезни с легким течением является невысокая лихорадка — до 38 градусов, которая контролируется. Об этом во время последнего брифинга объяснил глава ведомства Максим Степанов.
Он добавил, что во время приема жаропонижающих препаратов такая температура сразу же падает.
«Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния», — пояснил он.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро среды зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 10 611 человека, количество выздоровевших — 6 802, умер 191 пациент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016