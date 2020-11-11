В Минздраве назвали симптомы легкого течения коронавируса

В Минздраве объяснили, что одним из основных симптомов коронавирусной болезни с легким течением является невысокая лихорадка — до 38 градусов, которая контролируется. Об этом во время последнего брифинга объяснил глава ведомства Максим Степанов.

Он добавил, что во время приема жаропонижающих препаратов такая температура сразу же падает.

«Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния», — пояснил он.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро среды зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 10 611 человека, количество выздоровевших — 6 802, умер 191 пациент.