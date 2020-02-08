В России начали доплачивать экипажам самолетов за рейсы в Китай

Российский «Аэрофлот» установил дополнительную плату экипажам, летающим в Китай, сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава. Объем доплаты составит 8300 рублей (примерно 3200 грн.) за рейс.

«Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 руб. за выполненный рейс», — говорится в рассылке персоналу «Аэрофлота», которую публикует профсоюз.

С 1 февраля авиасообщение между РФ и Китаем было ограничено из-за вспышки коронавируса: все регулярные рейсы, кроме рейсов «Аэрофлота», были закрыты. Минтранс РФ разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы, чтобы вывезти российских граждан из КНР. С 14 февраля официально будут закрыты чартеры между двумя странами.

Китайские власти в декабре зафиксировали в городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Она также выявлена в 24 странах. Число случаев заражения вирусом в Китае уже превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.