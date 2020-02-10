Победители премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадеми «Оскар». Триумфатором премии на этот раз стал южнокорейский режиссер Пон Чун-хо и его картина «Паразиты», ставшая первым фильмом в истории премии, который выиграл и в номинация «Лучший международный фильм» и «Лучший фильм».