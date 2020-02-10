Мировая экономика может потерять более $280 миллиардов из-за коронавируса

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.
Такой прогноз дают эксперты Capital Economics, передает Интерфакс-Украина.
«В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом», — отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.
Макадам ожидает, что эпидемия коронавируса будет остановлена, и в оставшейся части этого года мировая экономика наверстает потерянное производство, благодаря чему, «объем глобального ВВП к середине 2021 году достигнет уровня, на котором он находился бы в случае отсутствия эпидемии».
Макадам полагает, что развивающиеся страны Азии серьезно пострадают, как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР.
В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.
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