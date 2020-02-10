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Samsung показал раскладной смартфон во время вручения «Оскаров»

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Samsung показал раскладной смартфон во время вручения «Оскаров»

Во время рекламного перерыва между вручениями наград Киноакадемии корейская компания показала модель смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip, передает The Verge. Новое устройство с гибким экраном складывается подобно классическим телефонам-раскладушкам из 2000-х, то есть поперек экрана, как Motorola Razr, а не вдоль по принципу «книжки», как Galaxy Fold.

В описании к ролику говорится, что по центру экрана проходит естественная линия сгиба. Также из рекламы понятно, что некоторые элементы интерфейса выводятся на внешнюю часть корпуса. Например, узнать о том, кто прислал сообщение или позвонил, можно, не раскладывая устройство. Модель представлена в двух цветах — фиолетовом и черном.

Официально название новинки пока не известно, The Verge предполагает, что она будет называться Galaxy Z Flip и войдет в коллекцию Galaxy S20.

Samsung
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