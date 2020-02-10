Samsung показал раскладной смартфон во время вручения «Оскаров»

Во время рекламного перерыва между вручениями наград Киноакадемии корейская компания показала модель смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip, передает The Verge. Новое устройство с гибким экраном складывается подобно классическим телефонам-раскладушкам из 2000-х, то есть поперек экрана, как Motorola Razr, а не вдоль по принципу «книжки», как Galaxy Fold.
В описании к ролику говорится, что по центру экрана проходит естественная линия сгиба. Также из рекламы понятно, что некоторые элементы интерфейса выводятся на внешнюю часть корпуса. Например, узнать о том, кто прислал сообщение или позвонил, можно, не раскладывая устройство. Модель представлена в двух цветах — фиолетовом и черном.
Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020
Официально название новинки пока не известно, The Verge предполагает, что она будет называться Galaxy Z Flip и войдет в коллекцию Galaxy S20.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016