НАПК распределило госфинансирование для партий: названы суммы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило средства государственного финансирования уставной деятельности 5 политических партий на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о финансировании партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За життя», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская Солидарность», «Голос». НАПК распределяло 283 530,9 тыс. гривен.
Из этих средств пропорционально количеству полученных голосов избирателей политические партии получают:
«Слуга Народа» — 140 577,5 тыс. грн;
ОПЗЖ — 42 538,1 тыс. грн;
«Батькивщина» — 26 666,1 тыс. грн;
«ЕС» — 26 410,95, тыс. грн;
«Голос» — 18 985,15 тыс. грн.
Кроме этого, политические партии «Европейская Солидарность» и «Голос» дополнительно получают по 14 176,55 тыс. грн за соблюдения гендерных квот при формировании избирательных списков — количество представителей одного пола среди избранных народных депутатов не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от политической партий.
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