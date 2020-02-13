Депутаты из «Слуги народа» поедут учиться в США

Народные депутаты фракции «Слуга народа» поедут на учебу в США в свободное от работы в Верховной Раде время, сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

«Не только наши — со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует... Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней — ближе к местному самоуправлению», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, поедут ли депутаты фракции на учебу в США.

По его словам, поскольку фракция «Слуга народа» самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.

«Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное — в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет», — подчеркнул Корниенко.