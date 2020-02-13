Трамп считает Сандерса фаворитом предвыборной гонки среди своих оппонентов

Президент США республиканец Дональд Трамп считает явным фаворитом предвыборной гонки среди демократов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

«Сейчас определенно преимущество у Берни Сандерса», — убежден Трамп. По словам президента, у сенатора «очень хорошо идут дела». «Я думаю, что людям нравится его программа, он энергичен, и его сторонники энергичны. Им нравится его программа, однако большому числу людей именно эта программа не нравится», — добавил он и отметил, что готов соперничать с Сандерсом.

Президент также подтвердил, что готов участвовать в дебатах с тем, кто одержит верх в гонке среди демократов. «Да, конечно, я на самом деле с нетерпением жду этого», — сказал глава Белого дома.

Ранее Сандерс стал победителем на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Он получил более 25% голосов. За ним следует бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Оба они в результате заручились поддержкой девяти региональных делегатов, которые затем направятся на национальный съезд Демократической партии.

Первичные выборы в Нью-Гэмпшире служат барометром настроений избирателей на северо-востоке США. Имя соперника Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля.