В Кремле прокомментировали информацию о поездке Патрушева в Оман к Зеленскому

Сообщения о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев совершал визит в Оман ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским — вранье. Так эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

О том, что в Омане в январе состоялась встреча Зеленского и Патрушева сообщал проект «Схемы» «Радио Свобода».

Зеленский находился в Омане в начале января, СМИ писали тогда, что он прилетел на отдых. 8 января он прервал поездку из-за крушения украинского самолета в Иране и вернулся в Киев.