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Сербы намерены выйти из состава Боснии и Герцеговины

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Босния и Герцеговина, состоящая из двух энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, — распадется менее, чем через 10 лет. С таким прогнозом выступил в воскресенье сербский член Президиума БиГ Милорад Додик в эфире канала Prva TV.

Отвечая на вопрос ведущей, каким он видит будущее БиГ через 10 лет и будет ли эта страна вообще существовать, Додик ответил: «Политические процессы идут медленнее. Но не понадобится 10 лет, для того, чтобы Босния и Герцеговина исчезла».

В субботу Додик заявлял, что Республика Сербская должна принять решение о независимости в обозримом будущем. По его словам, энтитет «встал на путь выхода из состава БиГ, и этот путь необратим». До этого политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне, после того как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия «государственным переворотом».

В связи с этим сербские депутаты на экстренном совещании приняли решение добиваться нового закона о Конституционном суде и требовать сокращения влияния иностранцев в этом институте (в настоящий момент трое из девяти судей КС — иностранцы).

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Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ — одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Босния и Герцоговина
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