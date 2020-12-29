Украина просит Боснию и Герцеговину передать подаренную Лаврову икону

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей подаренную Сергею Лаврову икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз и выразила готовность к сотрудничеству со следственными органами страны для выяснения обстоятельств ее вывоза с территории нашего государства.
Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Дипломат напомнил, что Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы «находилась во владении семьи из Республики Сербской» и является «семейной иконой».
Однако поскольку никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было, вопрос о истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и приобретения права собственности остается открытым, отметил Николенко.
Он сообщил, что МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.
«Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанными с вывозом иконы с территории нашего государства», — сказал Николенко.
Представитель МИД отметил, что полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы ее истинное политическое стремление к развитию дружественных отношений с Украиной, уважение ее суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, православная икона украинского происхождения, из-за которой возник скандал, была подарена сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Позже она вернулась в Боснию для расследования ее происхождения с участием Интерпола.
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