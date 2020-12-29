Войти
Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям
официально
Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям
Разумков уверяет, что у него «нормальные» отношения с Зеленским
позиция
Разумков уверяет, что у него «нормальные» отношения с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина просит Боснию и Герцеговину передать подаренную Лаврову икону

310
Украина просит Боснию и Герцеговину передать подаренную Лаврову икону

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей подаренную Сергею Лаврову икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз и выразила готовность к сотрудничеству со следственными органами страны для выяснения обстоятельств ее вывоза с территории нашего государства.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Дипломат напомнил, что Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы «находилась во владении семьи из Республики Сербской» и является «семейной иконой».

Однако поскольку никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было, вопрос о истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и приобретения права собственности остается открытым, отметил Николенко.

Он сообщил, что МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

«Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанными с вывозом иконы с территории нашего государства», — сказал Николенко.

Читайте также: Микитась получил еще одно подозрение – в заказе похищения и вымогательстве

Представитель МИД отметил, что полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы ее истинное политическое стремление к развитию дружественных отношений с Украиной, уважение ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, православная икона украинского происхождения, из-за которой возник скандал, была подарена сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Позже она вернулась в Боснию для расследования ее происхождения с участием Интерпола.

икона, Босния и Герцоговина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 декабря 2020
Понедельник, 28 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016