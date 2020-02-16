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Ермак подал декларацию про свои активы

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Ермак подал декларацию про свои активы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год.

Как отмечается в Едином государственном реестре деклараций, в собственности Ермака — квартира площадью 107,8 кв.м, приобретенная в ноябре 2005 года, автомобиль Тoyota Camry 2015 г. выпуска, которым он владеет с 2015 года и ряд корпоративных прав.

Среди задекларированных доходов Ермака в 2019 году. — 151 тыс. грн. — доход от предпринимательской деятельности, 10672 грн. зарплаты в ООО «Международная юридическая компания», где он является директором, там же — зарплата по совместительству в сумме 49317 грн, 42570 грн. зарплаты по основному месту работы в АО «Международная юридическая компания», гонорары в сумме 1300 грн в «Медийной группе европейского партнерства», 1000 грн — доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На Ермака оформлен кредит в «Альфа-Банке» на 1 262 500 грн, он имеет наличные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, 26 803 и 609 грн — на банковских счетах в «OTP Банке» и Кредобанке. Кроме того Ермак занял третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» по двум договорам составляет 3 334 218 и 4,98 млн грн.

Ермак владеет 3 государственными ценными бумагами номинальной стоимостью 1000 грн. и является владельцем частей корпоративных прав в 9 компаниях: 100% в ООО «ЭР ПИ АЙ», 99% — в ООО «Гарнет Интернешнл Медиа групп», по 50% — в ООО «Международная юридическая компания», «Международная фармацевтическая группа» и «Интерпромфинанс-Безопасность», 10% — в ЗАО «Интерпромфинанс-Украина». 60% прав Ермаку принадлежит в адвокатском объединении «Международная юридическая компания», 33,33% — в ООО «АМА Вижн», 0,01% — в ООО «Виссон Юкрейн Технолоджис».

Глава ОПУ является конечным владельцем всех указанных компаний, кроме того есть бенефециаром Международной ассоциации «Украина-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования», ООО «М.Е.П.» и ООО «Украинско-грузинская медийная компания».

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Является членом ряда общественных организаций и объединений: Украинской киноакадемия, «Наша гордость», «Почувствуй», «Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии», «Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения», "Международная ассоциация Украино-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования "и Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Андрей Ермак
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