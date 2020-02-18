В Запорожье взорвали отделение банка

Ночью в Запорожье взорвали отделение «УкрСиббанка» на первом этаже многоэтажного дома.

Об этом сообщает Укринформ.

Взрыв произошел в Днепровском районе по улице Бородинской. Банковское отделение находится на первом этаже многоэтажного дома.

По словам местных жителей, около трех часов ночи они услышали сильный взрыв, в результате которого пластиковый фасад отделения разлетелся на осколки.

Был открыт и сам банкомат, который находился внутри. Видно, что из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой «21:00».

Утром на месте происшествия работали работники правоохранительных органов и и криминалистическая лаборатория. Сотрудники банка от комментариев отказываются.