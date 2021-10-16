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Задержана банда, которая еще в 2016 году грабила банки и инкассаторов в Запорожье

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Задержана банда, которая еще в 2016 году грабила банки и инкассаторов в Запорожье

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

«Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции», — сообщает пресс-центр СБУ.

По полученным данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

«Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы. Данное преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям», — отметили в ведомстве.

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Всего преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее.

Сейчас злоумышленникам избирается мера пресечения, проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.

СБУ, Запорожье, ограбление
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